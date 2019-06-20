تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوى عن امتحان شهر مايو، الذى تم بنظام النجاح والرسوب، إلكترونياً لطلاب 1700 مدرسة موزعة فى جميع أنحاء الجمهورية، وورقياً لطلاب 500 مدرسة، فى مؤتمر صحفى، خلال 48 ساعة.

ومن المقرر أن يحصل الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونياً على النتيجة من خلال نظام جديد يتضمن إحداث تعديل فى منصة الامتحانات الإلكترونية (lms)، لتكون جاهزة لاستقبال نتائج امتحانات الطلاب، بحيث يتمكن كل طالب من الحصول على نتيجته فى «الرسائل الخاصة» بمجرد إدخال الكود الخاص به الذى كان يستخدمه فى أداء الامتحانات، إلى جانب تمكنه من الاطلاع على ترتيب الأوائل ومعرفة نتائج زملائه، واحتساب ترتيبه بالمناظرة مع باقى زملائه فى جميع أنحاء الجمهورية، أما الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقياً، فيمكنهم الحصول على النتيجة من مدارسهم، بنظامها القديم دون وجود أى تفاصيل جديدة.

ومن المقرر أن يحصل الطلاب على النتائج بنظام التقييمات والتقديرات، وليس درجات كما كان متبعاً فى الماضى، على أن يحصل الطلاب على تقييمات «ضعيف وضعيف جداً»، وهؤلاء يخوضون امتحان الدور الثانى فى يوليو، ويحصل الناجحون على تقديرات تبدأ من «مقبول، جيد، جيد جداً، امتياز».

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم) بعد غد، السبت، الامتحان فى مادة (الفيزياء) بإجمالى عدد 390 ألفاً و203 طلاب، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى 261 ألفاً و653 طالباً وطالبة، كما يؤدى طلاب مدارس STEM الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم فى الكيمياء بإجمالى عدد 365 طالباً طالبة.

طلاب الثانوية العامة يؤدون الفيزياء والتاريخ بعد غد.. ومصدر بـ"الأعلى للجامعات": اختبارات القدرات لكليات إعلام بنظامى "البابل شيت والـ MCQ"

وكشف مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات عن تفاصيل اختبارات القدرات لكليات الإعلام المقرر عقدها مطلع يوليو المقبل، والتى ستستمر لمدة 18 يوماً من انطلاقها، لإتاحة فرصة أدائها لراغبى الالتحاق بكليات الإعلام.

وأكد المصدر، لـ«الوطن»، أن الاختبارات ستجرى على 3 مراحل، موضحاً أن المرحلة الأولى ستتضمن اختبارات معلومات ومعرفة عامة، والمحور الثانى معلومات ومعرفة عن الواقع المحلى المصرى والواقع الإقليمى والدولى والحد الأدنى من الإلمام بالمجتمع الإعلامى من مفاهيم ومصطلحات وشخصيات إعلامية وصحفية فى مصر والوطن العربى والدولى، والمحور الثالث يتمثل فى الإلمام باللغتين العربية والإنجليزية.

وتابع: «لا يوجد ضمن الاختبارات أى مقابلات شخصية أو اختبارات سمات للملتحقين»، موضحاً أنها كانت مقترحاً من ضمن المقترحات المبدئية للاختبارات، ولكن لم تتم الموافقة عليه تجنباً لأى شك فى وضعية المقابلات.

وأضاف أن جميع الاختبارات ستبدأ قبل ظهور نتائج الثانوية العامة مثل باقى اختبارات القدرات للكليات الأخرى، على أن ترسل نتائجها لمكتب التنسيق بـ«اللائقين والناجحين»، ومن ثم يجرى إضافة الحد الأدنى لكل كلية إعلام وفق ما يأتى به التنسيق. وأكد أن جميع الاختبارات ستعقد إلكترونياً فى الكليات الأربع بجامعات القاهرة وبنى سويف والسويس وقنا فى التوقيت نفسه، دون تدخل نهائياً للأيدى البشرية، لافتاً إلى أنه جرى وضع الجداول لأيام الاختبارات خلال الـ18 يوماً المقررة لها تحسباً للإقبال الشديد.

وأشار إلى أنه جرى وضع أكثر من امتحان من خلال بنك الأسئلة بنظام «البابل شيت» و«MCQ»، منوهاً بأن كل امتحان يختلف فى الأسئلة عن غيره، قائلاً: «لو خضع 4 طلاب لامتحان فى نفس الوقت، فسيكون كل امتحان مختلفاً منعاً للغش».

وأكد أن الوزارة بصدد إعداد رسالة إعلامية توضيحية قبل بدء الاختبارات بـ15 يوماً، تهدف إلى توضيح كل ما يتعلق باختبارات القدرات لكليات الإعلام، لافتاً إلى أنه سيجرى نشرها على موقع التنسيق الإلكترونى ومواقع الجامعات الرسمية والكليات، وكذلك الصفحات الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وأدى طلاب القسم العلمى فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات فى مادة التفسير، اليوم. وشهد الامتحان حالة فرح شديدة نتيجة لسهولة الامتحان عما كان عليه فى السنوات الماضية. وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية لـ«الوطن» أن الهدوء والاستقرار سادا الموقف ولم يتم رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الالتزام.

وتفقدت قيادات المعاهد الأزهرية وقطاعات التفتيش لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية للتأكد على انضباط سير الامتحانات ومنع أى وسيلة للغش، حتى يتحقق العدل للطلاب الذين اجتهدوا وذاكروا بجد.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 طالباً وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالباً فى القسم الأدبى، و51887 طالباً فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالباً بمعهد العلوم الإسلامية.