"الأرصاد": طقس أول أيام كأس الأمم الافريقية حار والعظمى بالقاهرة 37

ينتظر عشاق كرة القدم الحدث الإفريقي الأكبر، بانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تنظمها مصر بدءً من الغد وحتى يوم 19 يوليو المقبل، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 37

طنطا 24 36

دمنهور 23 34

الإسكندرية 23 30

بلطيم 24 30

مطروح 20 30

السلوم 19 32

سيوة 24 36

بورسعيد 23 30

دمياط 24 29

الزقازيق 25 38

الإسماعيلية 23 36

السويس 26 37

العريش 21 32

رفح 21 32

رأس سدر 26 38

نخل 18 35

نويبع 27 38

طابا 26 36

كاترين 16 33

الطور 27 38

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 39

مرسى علم 29 40

الفيوم 24 38

بني سويف 24 38

المنيا 24 39

أسيوط 25 39

سوهاج 26 42

قنا 26 45

الأقصر 29 45

أسوان 30 46

أبوسمبل 27 46

الوادى الجديد 26 45

شلاتين 29 42

أبو رماد 27 42

حلايب 27 37

رأس حدربة 27 37

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية

مكة المكرمة 31 47

المدينة 29 44

الرياض 25 40

المنامة 32 39

أبوظبى 32 39

الدوحة 32 42

الكويت 30 44

دمشق 15 34

بيروت 24 28

عمان 16 32

القدس 18 29

غزة 22 29

بغداد 26 40

مسقط 30 35

صنعاء 17 29

الخرطوم 29 42

طرابلس 23 33

تونس 23 38

الجزائر 18 24

الرباط 14 23

نواكشوط 24 34