بدء تسليم 23 عمارة فى «دار مصر» بدمياط الجديدة.. الأحد

أعلنت وزارة الإسكان عن بدء تسليم 23 عمارة فى مشروع «دار مصر» فى دمياط الجديدة، بدءاً من يوم الأحد 23 يونيو الحالى، وقالت وزارة الإسكان فى بيان اليوم إن تلك العمارات تشمل المرحلتين الأولى والثانية، ويستمر تسليم الوحدات للمواطنين حتى يوم الأربعاء 7 أغسطس المقبل.

وقال محمد السيد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن إجمالى العمارات بالمرحلة الأولى يبلغ 238 عمارة و65 عمارة بالمرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إرسال جميع بيانات العمارات التى سيتم تسليمها إلى البنك للتسليم للسكان، وقام الجهاز بإعداد برنامج زمنى لتسليم الوحدات للفائزين بها، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط الجديدة)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وكذا إخطار الحاجزين بمواعيد التسلم المقررة.

"الإسكان": سحب عينات من مخلفات مصانع القاهرة الجديدة

من ناحية أخرى، طالب جهاز القاهرة الجديدة، أصحاب المصانع والمحال التجارية والخدمية التى تم سحب عينات من مخلفات الصرف الصحى لديها، وظهرت نتائج تحليلها مخالفة للمواصفات المنصوص عليها بقوانين الصرف الصناعى، بالتوجه لإدارة الصرف الصناعى بمحطة الياسمين بالتجمع الأول بالمدينة، لبدء توفيق الأوضاع. وقال عادل النجار، رئيس الجهاز، إنه يتم التوجه إلى الإدارة المذكورة، لسداد المستحقات المالية لجهاز المدينة، ولتقديم خطة لتوفيق الأوضاع، حتى لا يستمر الجهاز فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من رفع عدادات المياه والكهرباء، وإلغاء وصلة الصرف الصحى وسحب التراخيص.

كما أعلن أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم البدء فى التشغيل الفعلى لعدد 5 أوتوبيسات نقل جماعى بالمدينة، وذلك ضمن منظومة النقل الجماعى، التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتيسير عملية الانتقال بالمدن الجديدة، كما يوجد 137 سيارة «فان 7 راكب» لنقل السكان، بخطوط سيرٍ تشمل جميع المناطق السكنية، إلى جانب 752 سيارة مرخصة «تاكسى»، ووسائل نقل ومواصلات أخرى، للتيسير على المواطنين بمدينة السادات.