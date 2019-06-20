قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، إن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم، باتجاه جازان، مؤكدًا حق التحالف العربي المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأضاف "المالكي"، خلال مؤتمر صحفي له، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولية.

وكان التحالف العربي أعلن الثلاثاء الفائت، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.