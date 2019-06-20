استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية غانا، التى تقوم بزيارة إلى مصر يتخللها حضور حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، والعلاقات التاريخية المتميزة بينهما فى شتى المجالات، وهو ما ينعكس فى النشاط المميز للعديد من كبرى الشركات المصرية فى غانا، خاصةً فى ضوء المناخ الإيجابي الذى تشهده غانا على صعيد تشجيع الاستثمارات.

واستعرض الجانبان مجمل التطورات فى إفريقيا، وأبرزها دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لحيز النفاذ، والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التى تواجهها العديد من دول القارة.

كما تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال النصف الأول من شهر نوفمبر للعام الجارى.