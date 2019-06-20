طالب عدد من مؤسسي حملة "مش صحفي"، نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي ضياء رشوان، بسرعة إرسال قائمة بأسماء الصحف والمواقع المقننة والمعترف بها إلى الجهات الرسمية والمكاتب الإعلامية لمؤسسات الدولة، لاقتصار التعامل مع المحررين بها، سواء من هم أعضاء بنقابة الصحفيين أو الزملاء تحت التمرين.

وقال علاء عبد الحسيب، الصحفي بمؤسسة الأهرام ومنسق الحملة، إن ظاهرة تزاحم منتحلي المهنة أمام مكاتب المسؤولين خاصة بالأقاليم انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، الأمر الذي تسبب في تراجع دور المهنة وإعاقة الزملاء الصحفيين عن أداء عملهم، إضافة إلى دور هذه الظاهرة في انتشار الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة، ما يتنافى مع توجيهات القيادة السياسية بشأن مواجهة الشائعات.

وأشاد "عبدالحسيب" في بيان له، بالجهود الأخيرة التي تبذلها نقابة الصحفيين بشأن التصدى لظاهرة انتحال المهنة، بعد إرسالها خطابات رسمية للمحافظين بعدم التعامل مع أصحاب الكيانات الوهمية ومنتحلي المهنة، مشيرا إلى أن استمرار هذه الجهود يحافظ علي المهنة من الدخلاء ويضمن تحقيق رسالتها السامية.