هاجم الإعلامي تامر أمين، الرئيس التركي رجب أردوغان، قائلًا إنه احتل بلاده كما يجثم على نفوس شعبه منذ سنوات طويلة.

وأضاف خلال حلقة برنامجه "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار": "أردوغان يحكم تركيا بالقمع والاستبداد والديكتاتورية، وكل حاجة شمال بتتعمل في الشعب التركي، انت بتستهبل علينا ولا بتستهبل على مين".

كما استنكر "أمين"، ما يُطلق على أردوغان بأنه "خليفة المسلمين": "انت بتضحك علينا ولا على الغرب أو على نفسك، بأمارة إيه انت خليفة المسلمين؟!، الإسلام لا يسفك الدماء البريئة ولا يمول الإرهابيين بالسلاح ولا يشتري بضاعتهم".

وتابع مقدم البرنامج، أن الإسلام لا يمنح بيوت الدعارة تصاريح عمل، مشيرًا إلى أنه وقف العمل بها لمدة 3 أيام حدادا على وفاة محمد مرسي العياط.

وأردف: "القافلة في مصر والسعودية والإمارات ماشية، والكلاب تنبح وتحاول وقف المسيرة لكن هيهات، ولم يكتفِ بمهاجمة مصر، بل هاجم السعودية، ونصب نفسه قاضيا يحكم على كل الدول، وتدخله في قضية مقتل جمال خاشقجي يثبت ذلك".

وشدد "أمين"، على أن وفاة محمد مرسي العياط شأن مصري، لا يحق لأردوغان أو لغيره أن يتدخل فيه، حيث ندد بتهديد الرئيس التركي بالتصعيد في هذه القضية: "مين انت عشان تهدد، مرسي مات والوفاة كانت طبيعية ومكنش في أي شبهة جنائية ودُفن".

وأكد مقدم البرنامج، على أن مصر دولة قوية منذ القدم، وأن أحدًا لم يستطع كسر إرادتها: "كل اللي قام بغزو مصر وحاول يذلنا، ذلناه وكسرناه، زي العثمانيين، وممكن يا أردوغان تسأل أجدادك المصريين عملوا فيهم إيه".

وأعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن استنكاره للتصريحات المتكررة "غير المسؤولة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مصر، وذلك بشأن وفاة محمد مرسي من خلال ادعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دوليًا، وغير ذلك مما تفوه به من تجاوزات فجّة في حق مصر.

وقال "شكري"، في بيان صباح اليوم، إنَّ التصريحات لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مؤكّدًا استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنًا.

وأكّد "شكري"، أنَّ الأمر بات مكشوفًا يومًا بعد يوم من حيث رغبة أردوغان في التغطية على تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصرًا نحو اختلاق المشاكل.