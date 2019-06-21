قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن زيادة الإنتاج يساعد على رفع قيمة الجنيه، لاسيما مع زيادة معدل التصدير مما يزيد من الاحتياطي الأجنبي، مؤكدًا أن الأسعار العالمية ثابتة بشكل كبير في الأسواق العالمية، موضحا أنه لا يمكن التحكم في السعر العالمي.

وأضاف حسام الدين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن شركتي قها وأدفينا للأغذية المحفوظة بصدد دمجهم في كيان اقتصادي واحد حتى تستطيع أن تنافس في الأسواق.

وأشار إلى أن مصر تعمل على بناء بنية تحتية للتجارة الداخلية تساعد على استقرار الأسعار حيث تم وضع حجر الأساس لإنشاء 8 مناطق لوجستية كمرحلة أولى وسيتم الانتهاء منها العام الحالي والعالم المقبل، كاشفًا عن أن هناك توجه لزيادة معدل إنشاء المناطق اللوجستية في مختلف المحافظات التي تستخدم للتخزين والتجفيف والتعبئة.