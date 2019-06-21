احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بيوم الأب، ونشر عددا من الصور الكرتونية على صدارة صفحته الرئيسية.

ويوم الأب هو احتفال عالمي اجتماعي، لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة من شهر يونيو الجاري، في مناطق عدة بالعالم.

ومن المعروف أنه يحتفل بعيد الأب في البلدان الكاثوليكية منذ القرون الوسطى في 19 مارس، وفي دول أخرى يحتفل به في 19 مارس، ومنها أمريكا اللاتينية.

وتحتفل بلدان أخرى بعيد الأب يوم الأحد الثالث من شهر يونيو، ومنها أمريكا، بينما تحتفل به الدول العربية في 21 يونيو، واعتمدت البلدان العربية ذلك اليوم في عام 2016، ما عدا 7 دول، هي: "فلسطين، سوريا، اليمن، موريتانيا، السودان، الصومال، وجيبوتي".

وأول من جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هي سونورا لويس سمارت دود، من ولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة، عام 1909م، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم.

أرادت سونورا أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة ولذلك قدمت دَود عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات.

وتتويجا لجهود سونورا دود احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم أب في 19 يونيو عام 1910م، وانتشرت هذه العادة فيما بعد في دول أخرى.