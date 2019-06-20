الأرجنتين وBELLATHORNE وقطر.. أبرز تريندات "جوجل"

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منتخب الارجنتين

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن التشكيل الرسمي لمنتخب التانجو، لمواجهة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين، أمام باراجواي، في الجولة الثانية، ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام في البرازيل.

ميسي يقود هجوم الأرجنتين في مواجهة مصيرية أمام باراجواى بـ"كوبا أمريكا"

يخوض المنتخب الأرجنتينى مواجهة حاسمة أمام نظيره باراجواى، فى الثانية والنصف من فجر غدا الخميس، على ملعب "جوفيرنادور ماجاليس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني بنظيره الباراجواي، في مباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباح اليوم.

ويأمل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني، في تحقيق الفوز والقفز إلى المركز الثاني عن طريق الوصول إلى النقطة الرابعة، لتفادي تأزم موقفه قبل مباريات الجولة الثالثة.

وكان المنتخب الأرجنتيني تلقى هزيمة مفاجئة أمام المنتخب الكولومبي في الجولة الأولى بهدفين مقابل لا شيء، فيما تعادل منتخب الباراجواي مع المنتخب القطري في الجولة ذاتها.

بث مباشر لمواجهة الأرجنتين وباراجواي بـ"كوبا أمريكا"

BELLATHORNE

رفضت الممثلة الأمريكية بيلا ثورن، أن يسيطر عليها أحد "الهاكرز"، بعدما هددها بنشر بعض المواد المصورة العارية لها.

ونشرت الممثلة العشرينية، الصور، عبر حسايها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، موجهة رسالة للأخير، قائلة: "اذهب للجحيم لأنت والقوة التي تعتقد بأنها لديك".

وأضافت: "لفترة طويلة أترك لهذا الرجل فرصة لاستغلالي عدة مرات، لكني بدأت الآن أشعر بالملل منه".

"محدش يلوي درعها".. ممثلة أمريكية تنشر صورها عارية ردا على "الهاكرز"

قطر

تمكن المنتخب الكولومبي من تسجيل ثاني انتصاراته بمنافسات المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا، بعد تغلبه على المنتخب القطري بهدف مقابل لا شيء.

وكانت أحداث الشوط الأول من المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في البطولة التي تقام فعاليتها بالبرازيل، وسط سيطرة كولومبية وتراجع قطري.

بالفيديو كولومبيا تفوز على قطر بهدف متأخر في "كوبا أمريكا"