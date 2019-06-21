أعلن مرفق إسعاف البحر الأحمر، رفع درجة التأمين الإسعافي على الطرق السريعة ووضع خطة تأمين لأماكن عرض مباريات كرة القدم ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمدن المحافظة، بناءً على تعليمات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

وأكد دكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن ومنع الإجازات، مع تجهيز بيان بعدد السيارات الفعلية طبقا لجدول الراحات، مشددا على التزام جميع المشرفين الأوائل ومشرفى القطاعات بالتواجد فى أماكنهم وعدم غلق التليفونات المحمولة والرد على أجهزة اللا سلكي "TETRA" على مدار الساعة.

كما تم التأكد من الحالة الفنية لجميع السيارات وصلاحيتها للعمل وصلاحية جميع الأجهزة الطبية، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بكميات مناسبة، وأن تكون جميع السيارات معبأة جاز، ومعها بونات إضافية لاستعمالها عند الحاجة.

وأضاف "سعيد"، أنه تم توزيع 99 سيارة إسعاف على مستوى المحافظة، كالآتي: إسعاف غارب 16 سيارة، النموذج الرئيسي 20 سيارة، إسعاف سفاجا 18 سيارة، إسعاف القصير 15 سيارة، إسعاف مرسى علم 20 سيارة، إسعاف الشلاتين 10 سيارات.

جدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر جهزت شاشات لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية بممشى النصر، ومراكز الشباب بمختلف مدن المحافظة أمام أهالي المحافظة، لتشجيع منتخب مصر والاستمتاع بمشاهدة المباريات.