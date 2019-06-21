بعد أزمة زيمبابوي والكاميرون.. هاني الناظر: الانتماء في الرياضة أيضا

وجه الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث واستشاري الأمراض الجلدية، التحية إلى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، وزملائه، وذلك قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكتب الناظر، عبر منشور له على فيس بوك: "الانتماء والوطنية في كل شيء، بما فيها الرياضة، والدليل على ذلك، تنافس اللاعبين المصريين على التواجد ضمن الفريق المصري، واللعب في بطولة الأمم الأفريقية".

وأضاف: "رغم أنهم يتقاضون ملايين في أنديتهم، إلا أن أحدا منهم لم يتهرب أو يعتذر أو يمتنع عن المشاركة مع الفريق بسبب مال أو مكافأة".

واستطرد: "هناك فارق بين اللعب من أجل المال، واللعب من أجل الوطن، ومصر وطن يستحق".

واختتم منشوره: "تحية لمحمد صلاح وكل زملائه، وأدعو لهم بالتوفيق وتحقيق حلمهم وحلم ملايين المصريين بالفوز بكأس الأمم الأفريقية، ورفع علم مصر عاليا.. حب مصر لا يباع ولا يشترى".

يشار إلى أن لاعبي منتخبي زيمبابوي والكاميرون، قد هددا اتحادي الكرة في بلدهما بعدم المشاركة في "كان 2019" بمصر، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية منهما.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، اليوم الجمعة، حيث يخوض منتخب مصر المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي على استاد القاهرة، في العاشرة مساء.