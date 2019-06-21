موسى مصطفى موسى: أردوغان "فاشل" ويحاول ابتزاز مصر والسعودية

هاجم المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي السابق، رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، واصفا إياه بـ"الفاشل".

وأكد موسى، في بيان له، اليوم الجمعة، أن أردوغان فشل داخليا، كما فشل حزبه في انتخابات المحليات مؤخرا في المدن الكبرى، مضيفاً أن تركيا في عهد أردوغان فشلت في أهم ملفين وهما الاقتصادي والحقوقي، وأصبحت تعاني من مشاكل اقتصاديه صعبه الآن، بالإضافة إلى الفشل الزريع في ملف حقوق الانسان.

وأوضح، رئيس حزب الغد، أن أردوغان خدع الناخب التركي واستغل رغبته الشبقة في الانضمام للاتحاد الأوربي ووعد الأتراك أنه سينجح في تحقيق شروط دخول الاتحاد وعلى رأسها النجاح في الملفين الاقتصادي والحقوقي، وأنه من سيحقق حلم الشعب التركي، ثم حقق اخفاقا غير مسبوق عاد بتركيا عقودا إلى الوراء.

وأشار "موسى"، إلى أن أردوغان بعد فشله ترك تركيا وتوجه للخارج وترك قضايا شعبه وراح يبتز دول المنطقة وخصوصا الكبيرتان مصر والسعودية، ولكن دون جدوي تذكر، مؤكداً أن الرئيس التركي حاول الاستفادة والضغط على المملكة في حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وهو اليوم يحاول ابتزاز مصر والضغط عليها واستغلال حادث الوفاة الطبيعية المفاجئة لمحمد مرسي العياط بينما يتجاهل تماما قضايا شعبه.