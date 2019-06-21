تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 20 يونيو الحالي، أعلن فيه ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.7 مليون طن.

زيادة 199 ألف و259 طن عن نفس المدة من العام الماضي

وقال أبوستيت، أن الصادرات بلغت 3 مليون و728 ألف و343 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 199 ألف و259 طن عن نفس المدة من العام الماضي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و637 ألف و730 طن، بالإضافة إلى تصدير 677 ألف و376 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

بينما تم تصدير 246 ألف و731 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 42 ألف و565 طن، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألف و475 طن.

واحتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 16 ألف و133 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 11 ألف و871 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 5852 طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3177 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 4869 طن للفلفل و4826 طن للخيار.