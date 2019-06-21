"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- عرض كارمن على مسرح الهناجر، 8 مساء، 8:30 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيها.

- معرض على الجانب الآخر من النيل، بمركز التحرير الثقافي، من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساء.

- ليلة المايك المفتوح في "رووم آرت سبيس"، 9 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

- معرض الدرب إلى النهضة، في درب 1718، الساعة 7:30 مساء.