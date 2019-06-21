حبس شخص قتل ربة منزل داخل شقتها لسرقتها في المحلة

أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز المحلة، بحبس لص لارتكابه واقعة قتل ربة منزل أثناء تواجدها بمنزلها السكني بمنطقة منشية مبارك، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث وسماع أقوال شهود عيان الحادث.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا يفيد بوورد بلاغ من أهالي منطقة منشية مبارك بالعثورعلى جثة ربة منزل داخل شقتها مقتولة.

وأوصى مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث جنائي، لحل لغز العثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها بمساكن مبارك.

وأفادت التحريات الأمنية، أن القاتل مرتكب الواقعة يدعى"ماهر. أ" 23 عاما، حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بكفر حجازي بدائرة المركز وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المسروق من منزل المجني عليها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.