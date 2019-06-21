تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا رسميا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما ضبط من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع.

وبلغ إجمالي المضبوطات نحو 4 أطنان و909 كجم في 22 محافظة حيث إن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، جرى ضبطها بمحافظات "القاهرة، مرسى مطروح، الفيوم، الشرقية، الإسماعيلية، الجيزة، الوادي الجديد، المنيا، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الأقصر، بني سويف، القليوبية، قنا، أسيوط، المنوفية، الإسكندرية، السويس، الغربية"، فضلا عن إدارة التفتيش بالهيئة حيث جرى تحرير 118 محضرا بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.