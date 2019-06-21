أصيب شخصان بكدمات وسحجات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، إثر انقلاب موتوسيكل على الطريق الزراعي بمركز أبو حمص، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد بانقلاب موتوسيكل على الطريق الزراعي السريع بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "محمد. ش. ص" 35 عاما، بكدمات قوية بالقدم اليسرى واليد اليسرى، و"محمود. م. ا" 34 عاما، بكدمات بالوجه والعين اليسرى واشتباه كسر باليد اليسرى.

وجرى نقل المصابين للمستشفى العام بكفر الدوار لاتخاذ العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.