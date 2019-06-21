على رصيف موازٍ لبوابات دخول استاد القاهرة الدولي، توصل أصحاب أحد محلات العصير إلى أسلوب جديد للدعاية والترويج لبطولة كأس الأمم الأفريقية تزامنا مع يوم الافتتاح، مستغلا في ذلك شخصية اللاعب العالمي محمد صلاح أو "Mo salah" كما يطلق عليه في الدعاية الخاصة به.

وبمدخل محل العصير والمثلجات وضع صحابه يحيى محمد مجسمين كبيرين "ماكيت خشبي" للاعب محمد صلاح؛ ليجذب به أنظار الجمهور إلى العرض الذي أضافه إلى قائمة المشروبات بالمحل، وبحسب قوله: "عرض Mo salah يتمثل في أن يشتري الزبون 4 مشروبات ليصبح عليه مشروب خامس مجانا".

ومع الساعات الأولى من بدء توافد الجمهور لحضور افتتاح البطول، شهد العرض إقبالا من الجماهير التي حرصت على التقاط الصور مع مجسم محمد صلاح، وفي حديث "يحيى"، لـ"الوطن"، أكد أنه يطلق مثل هذه العروض المختلفة في أوقات المباريات المهمة.

"مو صلاح".. اسم المشروب الجديد الذي أضافه يحيى إلى قائمة مشروبات المحل ويتكون من أفوكادو وكيوي وتمر هندي وآيس كريم وهو عبارة عن مشروب طاقة يرمز إلى قوة اللاعب محمد صلاح.