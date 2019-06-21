نشب حريق بمنزل في قرية النبيرة التابعة لمركز إيتاي البارود في البحيرة، اليوم، ما تسبب في إصابة شخص بالاختناق نتيجة الدخان المتصاعد من الحريق، ونفوق 14 رأس ماشية.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية النبيرة، وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى القرية، وأمكن السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المنازل بالقرية.

أسفر الحريق، عن إصابة شخص بالاختناق نتيجة الدخان المتصاعد من الحريق، ونفوق 14 رأس ماشية، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم بالحريق.