لقي شاب مصرعه، وأصيب والده بإصابات بالغة بعد أن صدمتهما سيارة ميكروباص أثناء تواجدهما داخل ورشتة ميكانيكا خاصتهم بطريق أسيوط سوهاج الزراعي.

تلقى حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بمنطقة الحماضلة بطريق أسيوط سوهاج الزراعي.

وتبين مصرع "أحمد سعد "21 عاما، سمكري سيارات، وإصابة والده بإصابات بالغة في غيبوبة تامة، جرى نقل المتوفي لمشرحة مستشفى صدفا المركزي والمصاب للمستشفى الجامعي.

وأشارت التحريات، إلى أنه حال إجراء الأب وابنه أعمال سمكرة السيارات أمام الورشة خاصتهما، انحرفت سيارة ملاكي عن مسارها ووقع الحادث.

جرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.