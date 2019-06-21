حريق بمصفاة نفط ضخمة يتسبب في ارتفاع سعر البنزين بالولايات المتحدة

نشب حريق كبير في مصفاة نفط ضخمة في فيلادلفيا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، اليوم الجمعة، لترتفع ألسنة لهب هائلة في السماء ما أدى إلى غلق الطرقات المجاورة، بحسب التلفزيون والسلطات المحلية. وأظهرت مشاهد بثها تلفزيون محلي أعمدة دخان تنبعث من المصفاة الواقعة في جنوب فيلادلفيا.

وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية وشبكات التواصل الاجتماعي مشاهد كرة نار ضخمة تشكلت في السماء، وقالت إدارة المصفاة أنها بصدد إحصاء العاملين في المكان، بحسب القناة. واندلعت النار نحو الساعة 04:00 صباح اليوم الجمعة ثم وقعت سلسلة انفجارات. ويشاهد الحريق من عدة كيلومترات، وأدى هذا الحريق إلى ارتفاع سعر البنزين في الأسواق المالية.

وارتفعت عقود يوليو في الولايات المتحدة بنسبة 4,5%، ودعا المكتب المحلي لإدارة الطوارىء السكان والمتاجر الواقعة شرق مكان الحريق إلى البقاء في الداخل حتى إشعار آخر. وتعد مصفاة "بي اي اس" التي تم تشييدها قبل 150 عاما، هي أهم مصافي الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بحسب موقعها على الإنترنت، وتنتج 335 ألف برميل يوميا.