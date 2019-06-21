دافع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، وزير الأوقاف الأسبق، في ظل الهجمة الشرسة ضد الأخير.

وقال الوزير في بيان له عقب زيارته ضريح الشيخ الشعراوي اليوم: "رحمه الله، كان قامة وقيمة ورمزا وطنيا كبيرا، وواحدا من أفضل من خدموا كتاب الله في تاريخ الفكر الإسلامي."

أكد الوزير أن الزيارة كانت تهدف إلى عدة أمور، الأول بيان جواز زيارة القبور للعظة والاعتبار بحال من مضى، لا سيما أهل الفضل منهم، والثاني تقدير منزلة الرجل ودوره في خدمة كتاب الله عز وجل، والثالث الرد على من سولت لهم أنفسهم الافتئات على الرجل ومحاولة النيل منه.