قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جماعة الإخوان الإرهابية أشاعت الفوضى في أنحاء البلاد، أثناء فترة حكمهم، واصفًا إياها بـ"السنة السوداء".

وأضاف بكري، خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القوات المسلحة المصرية عقيدتها راسخة، تجعلها تقف دائمًا مع الشعب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي عبر عن هذا المعنى، وأن الجيش مستعد لتقديم التضحيات بلا حدود من أجل الدفاع عن الدولة الوطنية وشعب مصر.

وأوضح أن دفاع القوات المسلحة عن شعب مصر أمر لا يمكن إنكاره، لافتًا إلى أن هذا الأمر شوهد كثيرًا في أرض الواقع وبمختلف المواقف الصعبة التي مر بها المصريون، على مدة أزمنة عديدة.

وأكد بكري، أن صفحة جماعة الإخوان الإرهابية طوي تماما، وأن المصريين لن ينسون جرائمهم مهما طال الزمن، وستبقى الأحداث حية في عقول البشر إلى أبد الآبدين.