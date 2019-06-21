أصيب مساء اليوم الجمعة، أربعة أشخاص بينهم طفلة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة جبل الزيت بطريق رأس غارب الغردقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات (ط ق ع 798) بطريق رأس غارب الغردقة وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث.

تبين إصابة أربعة أشخاص؛ سيدتان ورجل، وطفلة 5 سنوات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد مصدر طبي بأن الإصابات عبارة عن كسور ومضاعفات، وتم عمل الإسعافات الأولية وجاريى عمل اللازم.

وتم عمل محضر بالواقعة أخطرت جهات التحقيق.