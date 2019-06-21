تفقد المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، اليوم، عددًا من محطات المترو، قبل انطلاق أولى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية على أرض مصر.

وتفقد الفضالي وصبرة محطات "العباسية، الاستاد، وأرض المعارض"، وشارك في الجولة المهندسين إيهاب فهيم، وعزت عفيفي، مساعدي رئيس الشركة.

كما شهدت الجولة تفقد قيادات شركة المترو، استعدادات المحطات لأمم أفريقيا، واللمسات الأخيرة لتركيب الزينة، كما اطمئنوا على سلامة التشغيل، وانتظام حركة التقاطر بين القطارات بمختلف الخطوط الثلاثة.

وعلى هامش الجولة، تفقد قيادات المترو تركيب الخرائط الإرشادية بالمحطات لتسهيل تنقلات الجمهور، وكذلك تركيب بوسترات كأس الأمم الأفريقية، وتشغيل الأغاني الوطنية المشجعة للبطولة الكروية بجميع محطات مترو الأنفاق.

وشددت قيادات المترو، على ضرورة عمل فرق الصيانة والطوارىء على مدار الساعة للتعامل مع أي موقف طارىء، وتذليل أي عقبات، مؤكدين أنه لن يتم التهاون بشأن أي شيء يخص التشغيل، وأن المترو على أتم استعداد لنقل جميع مرتاديه خلال البطولة الأفريقية.

وكانت شركة المترو، قد علقت الزينة الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية، في محطات: نادي الشمس بالخط الثالث، وكذلك محطات: الشهداء "صالة المرج - صالة حلوان"، والسادات وشبرا الخيمة وكلية الزراعة بالخط الثاني، فضلًا عن "صالة المرج - صالة حلوان"، ومحطات المرج الجديدة بالخط الأول.

وأعلنت شركة مترو الأنفاق، مد عدد ساعات تشغيل المرفق تزامنا مع بطولة الأمم الأفريقية، ليصبح التشغيل من الساعة 5.30 صباحا حتى الواحدة والنصف، بعد منتصف الليل، بزيادة قدرها ساعة إضافية في التشغيل.

كما أكدت تشكيل فرق للطوارئ لمتابعة الموقف باستمرار بالمحطات، وزيادة أعداد صرافين التذاكر، وتشغيل المحطات بكامل طاقتها، بالتنسيق مع ادارات الركاب، وتعديل جداول تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة لتقليل زمن التقاطر، وتوفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال المباريات المهمة ذات الإقبال الجماهيري الكثيف.