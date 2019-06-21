قبل انطلاق أمم أفريقيا.. دليلك الكامل للمطاعم داخل استاد القاهرة

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وبدء مباراة الافتتاح بين منتخب الفراعنة أمام نظيره الزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات.

ومع توافد الجماهير لمؤازة المنتخب الوطني، رصدت "الوطن" المطاعم والكافيهات الموجودة داخل ستاد القاهرة في المنطقة المخصصة، لخدمة رواد وجماهير القارة السمراء، وهي عبارة عن مجموعة مطاعم للمأكولات السريعة من بينها "بيتزا هت، دجاج كنتاكي، هاديز، كوستا كافيه" إلى جانب منطقة ترفيهية تحمل اسم توتال.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وتستقبل البطولة 6 استادات وهي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسماعيلية والإسكندرية والسويس".