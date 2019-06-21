افتتاح كان 2019.. هاني يونس ينشر صورة مع 3 وزيرات: "مصر الحلوة"

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عدة صور من استاد القاهرة، حيث يحضر حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من اليوم 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ونشر يونس، صورة تجمعه بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ونبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وعلق عليها: "مصر الحلوة".

كما نشر يونس، صورة تجمعه بالدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، معلقًا عليها: "الاستاد يفرح".

ونشر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، صورة تجمعه بمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأحد سفراء البطولة، الذي اختارهم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، معلقًا عليها: "مع حبيب الملايين، شجع مصر".

وتنطلق النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، اليوم، بمواجهة المنتخب المصري نظيره الزيمبابوي، في لقاء افتتاح العُرس الأفريقي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

وشهد استاد القاهرة الدولي قبل 3 ساعات من انطلاق مباراة افتتاح كان 2019 المرتقبة، اكتمال عدد الجماهير داخل مدرجات الملعب، وسط احتفالات وكرنفالات كبيرة.

وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، أن مدة حفل افتتاح العرس الأفريقي، ستكون 14 دقيقة تبدأ في الثامنة مساءً، على أن تبدأ مباراة الافتتاح في العاشرة مساءً.