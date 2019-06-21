قال الإعلامي مصطفى بكري، إن استضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، يؤكد للعالم أنها آمنة وتمضي في طريق التنمية.

وأعرب "بكرى" خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، عن تمنيه، فوز المنتخب الوطني على نظيره منتخب زيمبابوي، في أولى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستبدأ في العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

كما قال مقدم البرنامج أيضًا، إنه يتمنى أن تتقدم مصر وتتحول إلى دولة عظمى، مؤكدًا قدرتها على ذلك طالما توحد المصريون.

وتنطلق النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، اليوم الجمعة، بمواجهة المنتخب المصري نظيره الزيمبابوي، في لقاء افتتاح العُرس الأفريقي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

وشهد استاد القاهرة الدولي قبل 3 ساعات من انطلاق مباراة افتتاح كان 2019 المرتقبة، اكتمال عدد الجماهير داخل مدرجات الملعب، وسط احتفالات وكرنفالات كبيرة.

وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 أن مدة حفل افتتاح العرس الأفريقي، ستكون 14 دقيقة تبدأ في الثامنة مساءً، على أن تبدأ مباراة الافتتاح في العاشرة مساءً.

ومن المقرر إذاعة أغنية "متجمعين" في حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا، بـ3 لغات، العربية، الإنجليزية، الفرنسية، ويقدمها ثلاثة مطربين، نيجيرية وأخرى سنغالية، إلى جانب المطرب المصري حكيم.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي منافسات المجموعة الأولى التي تضم بجانب مصر المنتخب المستضيف للبطولة، منتخبات زيمبابوي، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية.