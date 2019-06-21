عصام عبدالمنعم: استعدادات "كان 2019" معجزة وتمت في وقت قياسي

أشاد عصام عبدالمنعم، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، باستعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019"، التي ستنطلق بعد ساعات قليلة، مشيرًا إلى أن قرار استضافة البطولة لا يتخذ بواسطة اتحاد الكرة في البلاد فقط، وإنما يجب التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة.

وقال "عبدالمنعم"، خلال استضافته ببرنامج "ستاد أفريقيا"، عبر شاشة "أون سبورت"، إن القوات المسلحة والشرطة وشركات المقاولات ومختلف مؤسسات الدولة تدعم اتحاد الكرة من أجل إنجاح البطولة، حتى تظهر مصر بالصورة التي تليق بها.

وأضاف: "ما حدث من استعدادات لإنجاح هذه البطولة معجزة، بل معجزات متفرقات، حيث نقلنا ملعبًا معينًَا من أجواء الستينيات إلى القرن الحادي والعشرين، هذه النقلة كانت في حاجة إلى رؤية هندسية وإنفاق مالي ضخم، كما أن هذه الإنجازات تمت في وقت قياسي".

وتابع قائلا إن ملاعب البطولة ستقدم خدمات على أعلى مستوى للمتفرجين، بدلًا من الخدمات التقليدية والقديمة التي كانت تُقدم في السابق، واصفًا إياها بـ"الخدمات الفندقية".

وأشار، إلى أن الدولة ستستفيد من كل هذه الأمور، وذلك من خلال عودة الجماهير إلى المدرجات في مسابقة الدوري العام، ومختلف المسابقات المحلية.

وتنطلق النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمشاركة 24 منتخباً، لأول مرة في تاريخ الأميرة السوداء، مقسمة على 6 مجموعات، تلعب في 6 ملاعب وهي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية، السويس، الإسكندرية.

ويقضي نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.