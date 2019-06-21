الإعلاميين تشكل لجنة لتقييم أداء الإعلام الرياضي برئاسة خالد فتوح

قالت نقابة الإعلاميين، إنها انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة تقييم الإعلام الرياضي لتأتي مواكبة لأكبر حدث رياضي في أفريقيا "كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم"، والتي تشهد أكبر تجمع لدول أفريقيا طوال 31 بطولة سابقة، حيث يتنافس على اللقب الثاني والثلاثين 24 فريقًا مقسمة على 6 مجموعات.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، منذ قليل، أنه تم اختيار عدد من الإعلاميين الرياضيين "أصحاب الخبرة والتميز الذين يتسمون بالمصداقية والتقدير والاحترام"- بحسب البيان.

وأكد أنه تشكلت اللجنة برئاسة عضو مجلس إدارة النقابة خالد فتوح وعضوية كل من الإعلاميين حسام الدين فرحات، عبدالفتاح حسن، خالد لطيف، عمر عبدالخالق، كمال جابر، الدكتور رامي بهجت، صلاح دندش، طارق رضوان، سها إبراهيم، سماح عمار، صلاح بدران، محمد باهي، سمير حسين، عثمان اباظه جمال نور الدين، عصام شلتوت، جمال العاصي، إيهاب شعبان، ياسر عبدالعزيز، أحمد السباعي.

وأشارت النقابة إلى أنه ستشهد اللجنة أول اجتماع لها هذا الأسبوع لوضع استراتيجية جديدة لتقييم أداء الإعلام الرياضي أثناء وبعد أمم أفريقيا، كما ستكون قرارات اللجنة مُلزمة لمن يعمل في الإعلام الرياضي وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي بدوره وضع معايير وأسس ملزمة للحفاظ على حرية المشاهدة والاستماع دون الخروج عن النص وإثارة الفتن والبلبلة دون داعِ.