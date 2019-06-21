تصدر محمود حسن تريزيجيه، تريند "تويتر"، بعدما سجل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني، في شباك منتخب زيمبابوي، في أولى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وأبدى المعلقون، عن إعجابهم بالأداء الذي قدمه اللاعب في الشوط الأول، واصفين إياه بأنه أحد أهم لاعبي المنتخب الوطني.

وكتب عماد الإمام: "ترزيجيه، الرجل المجتهد"، وغرد إسلام: "من أهم لاعيبة الفريق إن كان في حالته الطبيعية هو وصلاح"، وأضاف: يوسف الشيخ: "نجم النجوم"، أما علاء عجوة فقال: "نجم النجوم يا ابني".

وغرد أحمد وردة: "إن شاء الله البطولة دي تبقى فتحة خير على تريزيجيه وتنقله مكان حلو في أوروبا"، وقال أحمد: "الهدف دا هيورينا تريزيجه الحقيقي".

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح بطولة الأمم الأفريقية الـ 32 لكرة القدم، وذلك خلال كلمته داخل استاد القاهرة الدولي.

وقال السيسي: "شعب المصري العظيم، أشقاؤنا شعوب الدولة الأفريقية العريقة، دعوني أرحب بكم جميعا، أرحب بالإخوة الأعزاء أبناء القارة الأفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق على بركة الله، نعلن افتتاح بطولة الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين لكرة القدم شكرا".

وتنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة أولى مواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في النسخة رقم 32 والتي تقام بمصر بمشاركة 24 منتخبا حيث ستشهد المباراة الافتتاحية مواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي باستاد القاهرة.

ويسبق المباراة حفل الافتتاح بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيتم تقديم العروض الاستعراضية بمشاركة الفنان حكيم واثنين آخرين من دول القارة السمراء.