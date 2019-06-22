قال طه خليفة، أحد مخرجي حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا، الذي احتضنه استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحفل أخرجه فريق مكون من سبعة من مصممي الإخراج من جنسيات مختلفة تقودهم اليونانية تاتيانا ميركو، حيث شاركهما من مصر كل من أحمد طارق وعمرو علي، ومن روسيا كارينا بالميرا، ومن اليونان ماريا نيكوليفو، ومن إيطاليا إلينا.

وأبهرت مصر العالم بحفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها أرض الكنانة في الفترة بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، والذي بدأ الساعة 8.30، ظهر خلالها ما أصاب الكثيرين بالدهشة والإعجاب بالتنظيم والشكل.

طه خليفة: عملنا في فريق إخراج من جنسيات مختلفة

وأضاف طه في تصريحات حصرية لـ"الوطن"، أن اللجنة المنظمة للحفل تعاقدت مع شركة فرنسية وأخرى إماراتية و3 شركات مصرية لتنفيذ الحفل، تعمل تلك الشركات عن طريق ما يسمى بـ"creative team" أو فريق العمل، بالاعتماد على فريق للإنتاج وآخر للتصميم ومثله للإخراج.

ولفت المخرج الشاب إلى أن الشركة الفرنسية أسندت الإخراج لمخرج فرنسي يدعى جوليان، أوكل مهمة الإخراج للفريق المذكور سلفًا، مؤكدًا أنه ومجموعة المخرجين عملوا على أن يخرج العمل في شكل بسيط ومبهر خلال 12 دقيقة مكثفة، يتم عن طريقها استعراض تاريخ مصر القديم والحديث.

المخرج الشاب: استعرضنا تاريخ مصر القديم والحديث خلال العرض

وشرح طه طريقة استعراض تاريخ مصر خلال العرض، بالبداية بالرمال والصحراء، التي حولها نهر النيل إلى أرض خصبة وخضراء، ثم الوصول إلى مرحلة الحضارة والأهرامات وتكون وجه الملك توت عنخ آمون، ثم تحول شكل الأهرامات إلى شكل عصري والوصول لمصر الحديثة، والربط بين التاريخ القديم والحديث بالتنورة التي تحمل طابعين فلكلوريًا وعصريًا في نفس الوقت.

وتابع أنه عقب استعراض التاريخ، بدأ العرض الراقص والأغنية، والذي تم مراعاة أن تكون الأزياء خلاله مختلفة، بحيث يكون كل زي بلون مختلف ومكتوب عليه اسم دولة مختلفة للتعبير عن جميع الدول المشاركة، كما أن اختيار أسلوب الرقص كان خليطًا بين الرقص الأفريقي المعاصر والحركات المصرية والشرقية الحديثة.

عن كواليس العرض، يقول طه إن فريق الإخراج بدأ "كاستينج" اختيار الراقصين في منتصف شهر رمضان، ثم بدأت البروفات ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والتي كانت تبدأ في العاشرة صباحًا وتستمر حتى المساء لإنجاز العرض، مشيرًا إلى أن تعدد الجنسيات في فريق العمل أضفى ثراءً على العرض بشكل خاص، وحفل الافتتاح بشكل عام.

طه: بدأنا الكاستينج في رمضان والبروفات في العيد ورد الفعل خلانا طايرين من الفرحة

وصرح المخرج بأن الراقصين كان أغلبهم مصريون مع وجود بعض الأفارقة، كما شارك عدد من الأفراد من جنسيات عربية وأجنبية في التجهيز للحفل، مؤكدًا انبهارهم الشديد بالحضارة المصرية والشعب المصري، والحماس الكبير الذي وجدوه لدى المصريين لإخراج البطولة على أكمل شكل ونحو في فترة قصيرة.

ردود الفعل والإشادات الكبيرة بالحفل والعرض التي جاءت عقب نهايته كان لها أثر كبير على فريق الإخراج، والتي عبّر عنها المخرج الشاب بقوله: "ردود الفعل خلتنا طايرين من على الأرض من الفرحة وحسينا إن تعبنا مراحش على الأرض"، متمنيًا أن يلقى حفل الختام، الذي سيخرجه نفس الفريق، نفس ردود الفعل وإعجاب الجمهور.