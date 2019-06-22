رغم عدم تمكنه من الحضور إلى مصر لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلا أن صورته كانت حاضرة في ستاد القاهرة الدولي أثناء مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي في بطولة الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين.

"تفاجأت عندما وجدت صديقي مصطفى السويسي يرسل لي صورتي أثناء مباراة منتخب مصر في افتتاح بطولة أفريقيا، كنت أتحدث معه منذ أيام قبل انطلاق البطولة وأخبرته أنني أتمنى حضور مبارايات منتخب مصر وتشجيع نجم المنتخب محمد صلاح"، حسب حديث الشاب اللبناني ناصر سليمان لـ"الوطن".

وأضاف ناصر: "شاهدت مباراة منتخب مصر وزيمبابوي مع خطيبتي في بلدتي عكار، وكنت سعيدا جدا بالفوز وهدف محمود حسن تريزيجية، وتنميت أن أكون في الملعب حينها".

واختتم ناصر حديثه: "أشجع منتخب مصر في جميع المباريات وأتمنى فوزه ببطولة الأمم الأفريقية للمرة الثامنة وأتابع نجم المنتخب محمد صلاح في نادي ليفربول الإنجليزي وأثق في قدرته ومهاراته التي يستطيع من خلالها قيادة فريقين بثقل منتخب مصر أو ليفربول".