يمتلك مواليد برج الحوت شخصية منفتحة بجانب أنهم محبون للخيال، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة، وعليك أن تنظم وتوضح أفكارك إذا أردت أن تكون مقنعا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، وتذكر أن كل شيء يأخذ وقته ليتحقق فاصبر ولا تتعجل الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت اللاعب مروان محسن، ويوافق تاريخ ميلاده 26 فبراير.