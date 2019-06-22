صور| مجالس ودواوين الشيخ زويد تتحول إلى صالات لعرض مباراة زيمبابوي

قام شباب الشيخ زويد بتحويل المجالس والدواوين إلى صالات أرضية لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية ومؤازرة المنتخب المصري.

قال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب، إن جميع المجالس والدواوين في الشيخ زويد لاقت إقبالا من الجماهير من شباب المدينة المتحمس لحضور المباريات وفوز المنتخب الوطنى.

وأضاف أبو شعيرة أنه تم وضع شاشات عرض كبيرة فى المجالس التى تتسع للعشرات من الشباب، وعمل احتياطات بإحضار مولدات كهربائية تحسبا للانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، وقد افترش الشباب الرمال في المجالس للاستمتاع بالمباراة والمشاهدة.

وتابع أبو شعيرة أن الشيخ زويد نامت سعيدة هذه الليلة بعد الفوز المستحق للمنتخب في أولى مبارياته، وأن صيحات الشباب هزت أرجاء المدينة برغم حالة الاستنفار الكبيرة التي شهدتها المنطقة.