وزير الأوقاف يهنئ المصريين بفوز المنتخب: نتمنى المزيد من التوفيق

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة للشعب المصري كله على النجاح المبهر لافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما هنأ الوزير منتخبنا الوطني بفوزه الأول في مباراة الافتتاح، متمنيا له مزيدا من السداد التوفيق، بما يدخل الفرحة والسعادة على الشعب المصري كله.

ونجح منتخب مصر لكرة القدم في اقتناص أول ثلاث نقاط له في بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف دون رد، بالمباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، على استاد القاهرة الدولي.

جاء هدف منتخب مصر، عن طريق محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، بعد مراوغته للاعبي منتخب زيمبابوي ليسدد بعدها الكرة على يسار حارس المرمى.

وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، انتظارًا للقاء الكونغو وأوغندا في نفس المجموعة.