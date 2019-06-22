يحدث اليوم| طلاب الثانوية يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ.. مباريات كان 2019

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم السبت، 22 يونيو، في مصر على النحو التالي:

اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعاتها

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

طلاب الثانوية العامة يخوضون معركة الفيزياء والتاريخ اليوم

يستأنف طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، اليوم، امتحاناتهم بمادتَى "الفيزياء" لشعبة العلوم، و"التاريخ" للأدبى، وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواصفات ورقة امتحان مادة التاريخ، اليوم، مؤكدة أن عدد الأسئلة سيصل إلى 40 سؤالاً، وصفحات الكراسة ستكون 28 صفحة، وشددت على الطلاب بأن يقرأوا التعليمات جيداً، سواء المدونة فى مقدمة كراسة الامتحان أو مقدمة الأسئلة، وأن يلتزموا بها، مع قراءة كل سؤال بعناية قبل الإجابة عليه.

استكمال محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين".

محاكمة المتهمين في قضية "خلية ولاية سيناء"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر جلسات محاكمة 44 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء".

النطق بالحكم على المتهمين في قضية الهجوم على فندق بشارع الهرم

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها بحق 7 متهمين في قضية الهجوم على فندق بشارع الهرم.

إقامة مسابقة مصر الدولية للروبيك كيوب بمدينة الغردقة

تستضيف مدينة الغردقة، مسابقة مصر الدولية للروبيك كيوب (المكعب السحري)، تحت رعاية أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومجمع إعلام الغردقة وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للكيوب.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بدار الأوبرا المصرية

يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلاً موسيقيًا، وذلك في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

قافلة طبية إلى مدينة سانت كاترين

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء قافلة طبية إلى مدينة سانت كاترين إلى الوحدة الصحية بالطرفة، في إطار خطة المحافظة -بالتنسيق مع إدارة القوافل بوزارة الصحة- للوصول بالخدمات الطبية للمناطق اﻷكثر احتياجا.

جامعة القاهرة تطلق معسكر "قادة المستقبل"

تُطلق جامعة القاهرة، معسكر "قادة المستقبل" في نسخته الثالثة، والذي يُقام صيف هذا العام تحت عنوان "تطوير العقل المصري.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال"، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت.

رئيس الأوبرا يفتتح معرضا فنيا عن جبال مصر والسعودية

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية معرضا فنيا عن جبال مصر والسعودية بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا.

بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

تبدأ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، بجميع المراكز البيطرية علي مستوى محافظة المنيا .

مديرية الشؤون الصحية بالأقصر تنظم قافلة طبية

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية بوحدة الشهداء الصحية بحاجر الرياينة بمركز ومدينة أرمنت.

مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019

يلتقي منتخبا الكونغو الديمقراطية واوغندا، في الرابعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ويلتقي منتخبا نيجيريا وبوروندي، في السابعة مساء، على استاد الاسكندرية ويلتقي منتخبا غينيا ومدغشقر، في العاشرة مساء، على استاد الاسكندرية في إطار مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019.

مباريات كوبا أمريكا 2019

يلتقي منتخبا الاكوادور وتشيلي، في الواحدة صباحا، فيما يلتقي منتخبا بيرو والبرازيل، وبوليفيا وفنزويلا، في التاسعة مساء، في إطار مباريات كوبا أمريكا 2019.