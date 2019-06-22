تداولت إحدى صفحات الغش، نموذج أسئلة، زعمت أنه خاص بامتحان مادة التاريخ الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية حاليا، ويستمر لمدة 3 ساعات.

تسريب امتحان التاريخ على صفحات الغش

من جانبها، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تتبع الصفحة ومعرفة مدى مطابقة النموذج المنشور لامتحان التاريخ، ومن ثم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم ) الامتحان في مادة (الفيزياء) بإجمالي عدد 390 ألفا و203 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي 261 ألفا و653 طالب وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الكيمياء بإجمالي 365 طالبا وطالبة.