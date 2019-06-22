أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فرع الجمعية بمحافظة الدقهلية، أجرى خلال هذا الشهر 30 عملية جراحية وقسطرة علاجية بتكلفة 750 ألف جنيه مجانًا تمامًا ضمن مبادرة "حياة كريمة" وضمن مشروعها لعلاج مرضى القلب غير القادرين بالمجان.

وأكدت جمعية الأورمان، عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، في بيان صحفي، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز محافظة الدقهلية (ميت غمر - أجا - السسنبلاوين - المنصورة - طلخا - نبروه - بلقاس - شربين - محله دمنة - دكرنس - منية النصر - الكردى - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية - تمى الامديد - بني عبيد) .

وأوضح أنه وفي سبيل تقديم الجمعية لأفضل خدمة طبية ممكنه لمرضى القلب غير القادرين تعاقدت مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر واستعانت بأفضل الخبرات المصرية من أطباء القلب فضلاً عن استقدامها لأشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم وهو ما أثمر انقاد حياة عشرات الآلاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار على مدار السنوات الماضية.

وأوضح اللواء ممدوح، أن الأورمان انتهت وحتى الآن من إجراء 40.368 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تماما بتكلفة تصل إلى 900 مليون جنيه، بمتوسط شهري 450 حالة.