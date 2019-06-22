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طلاب الثانوية العامة في الدقهلية: التاريخ طويل والفيزياء صعبة

طلاب الثانوية العامة في الدقهلية: التاريخ طويل والفيزياء صعبة

بكاء طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد امتحاني الفيزياء والتاريخ

بكاء طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد امتحاني الفيزياء والتاريخ

بيعت لمجرمين.. سرقة كلمات السر في 18 مؤسسة بغانا

بيعت لمجرمين.. سرقة كلمات السر في 18 مؤسسة بغانا

دراسة تحذر: إدمان الهواتف يؤثر على الجماجم البشرية

دراسة تحذر: إدمان الهواتف يؤثر على الجماجم البشرية

31 يوليو.. الحكم في دعوى إلزام الأزهر والبرلمان بحظر ارتداء النقاب

31 يوليو.. الحكم في دعوى إلزام الأزهر والبرلمان بحظر ارتداء النقاب

مدير "تعليم الاسماعيلية": لم نلتق شكاوى بشأن "الفيزياء والتاريخ"

مدير "تعليم الاسماعيلية": لم نلتق شكاوى بشأن "الفيزياء والتاريخ"

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محل ورد يبيع أعلام مصر وشارات التشجيع: "نشارك الناس فرحتهم بالبطولة"

محل ورد يبيع أعلام مصر وشارات التشجيع: "نشارك الناس فرحتهم بالبطولة"

بالمواعيد والقنوات الناقلة.. جدول مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

بالمواعيد والقنوات الناقلة.. جدول مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

الحلاقون يحاربون النظرة الدونية: حب مهنتك وافتخر بيها.. مش بس أكل عيش

الحلاقون يحاربون النظرة الدونية: حب مهنتك وافتخر بيها.. مش بس أكل عيش

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تجار «برقاش» يسيئون معاملة «الجِمال»: ضرب بالشوم وإصابات

نشرة أمم أفريقيا| أرقام قياسية بالجملة للفراعنة.. صلاح يهدر الفرصة والنني في أزمة

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شباب الخير يفتحون أبواب الأمل للفقراء: توزيع ملابس وتجهيز عرائس

شباب الخير يفتحون أبواب الأمل للفقراء: توزيع ملابس وتجهيز عرائس

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