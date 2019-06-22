أعلن خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة تستعد حالياً لاستقبال 110 من طلاب الجامعات العربية للتدريب في جميع التخصصات بمختلف كليات الجامعة خلال يوليو المقبل، وذلك في إطار برنامج تبادل التدريب بين الجامعات العربية، والذي ينظمه المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي التابع لاتحاد الجامعات العربية ومقره عمان ـ الأردن.

وأوضح عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وممثل الجامعة بالمجلس العربي للتدريب، أن جميع الكليات بالجامعة تعمل كخلية نحل من أجل توفير فرص التدريب في تخصصات الطب النووي، والإعلام والعلاقات العامة، والتدريب الرياضي، ومناهج وطرق التدريس، والفنون التشكيلية والموسيقى، والتمريض، والإنتاج الحيواني، وطب الأسنان، والمحاسبة والتسويق والإدراة والاقتصاد، وعلوم التربة والمحاصيل الحقلية، وغيرها من مختلف التخصصات بالجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن برنامج التدريب يتناول برنامج نظري داخل أروقة الحرم الجامعي، وآخر برنامج سياحي للطلاب العرب لبعض المشروعات القومية مثل قناة السويس، والعاصمة الإدارية، والأنفاق، والمعالم السياحية والأثرية بمختلف مدن الجمهورية بإعتبارهم سفراء لنا في بلادهم في نقل صورة حقيقية لذويهم وأسرهم عن سماحة وزخم وكرم الشخصية المصرية كعادتها دائما مع الأشقاء العرب.

وأضاف أن التدريب يهدف إلى تأكيد أواصر الانتماء والعروبة ما بين شباب الجامعات العربية مع التركيز في برنامج التدريب على الجوانب التطبيقية والزيارات الميدانية للهيئات والشركات والمصانع والمزارع ذات الصلة بتخصص الطلاب.