تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
دورة تدريبية لزراعة النخيل والزيتون في الأراضي المستصلحة بسيوة
عاطل يستدرج "قاصر" ويعتدي عليها 30 يوما في شقته بالطالبية
100 معسكر صيفي لـ"مكافحة الإدمان" لتوعية طلاب الجامعات بأضرار التدخين
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون "علاوة الموظفين"
تأجيل محاكمة لاعب أسوان و43 من تنظيم "ولاية سيناء" لـ27 يوليو
تحويل مدير قصر ثقافة قنا للتحقيق للتقصير في العمل
اختيارات الوطن
محل ورد يبيع أعلام مصر وشارات التشجيع: "نشارك الناس فرحتهم بالبطولة"
بالمواعيد والقنوات الناقلة.. جدول مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية
الحلاقون يحاربون النظرة الدونية: حب مهنتك وافتخر بيها.. مش بس أكل عيش
تجار «برقاش» يسيئون معاملة «الجِمال»: ضرب بالشوم وإصابات
نشرة أمم أفريقيا| أرقام قياسية بالجملة للفراعنة.. صلاح يهدر الفرصة والنني في أزمة
شباب الخير يفتحون أبواب الأمل للفقراء: توزيع ملابس وتجهيز عرائس
الأكثر قراءة
الدولار يسجل أدنى مستوياته خلال 3 أشهر
بث مباشر مباراة مصر وزيمبابوي في أمم افريقيا 2019 (الشوط الثاني)
مصرع 9 في تحطم طائرة أمريكية فوق هاواي
شارك في حرب الخليج.. ترامب يعين مارك إسبر وزيرا للدفاع
بطولة الأمم الأفريقية وكأس عالم.. السيسي شهد افتتاحين في استاد القاهرة
"خطأ إملائي" يحرج ترامب.. وعاصفة من الانتقادات عبر "تويتر"
عاجل| تسريب امتحان الفيزياء على صفحات الغش
فيديو| السيسي يتحدث عن عودة الجماهير للمدرجات في الدوري والكأس
حظك اليوم السبت 22-6-2019 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي
عاجل| تسريب امتحان التاريخ على مواقع التواصل الاجتماعي
عاجل