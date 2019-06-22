تقدم النائب مصطفى كمال حسين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة لمعرفة أسباب غلق قناة الصحة، والتي كانت تقدم معلومات طبية عن طريق علماء ومتخصصين في مجال الطب.