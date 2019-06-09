"كلب بلدي وعقلة الأصبع".. سخرية كوميدية بين محمد هنيدي وأحمد فهمي

سخرية كوميدية متبادلة بين الفنان أحمد فهمي، والفنان محمد هنيدي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب إعلان الأخير عن مشروع فيلم سينمائي جديد بعنوان "عقلة الأصبع"، قائلا: "طبعا كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع.. علشان أنقل إحساس الناس القصيرة ليكوا، وأحب اطمن المنتج من موقعي هذا أنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك.. مش محتاج تنقص أكتر من 5 سم".

ورد عليه الفنان أحمد فهمي، ساخرًا من قصر قامة هنيدي: "والله من زمان وأنا اقترح عليك تقديم عمل عن قصة حياتك، ألف مبروك يا نجم"، ففاجئه هنيدي بصورة لبوستر فيلم "كلب بلدي" من بطولة أحمد فهمي، قائلا: "والله أنا مقتنعتش إلا ما بعد ما أنت عملت قصة حياتك يا فهمي، فلك الفضل.. شكرا يا حبيبي".