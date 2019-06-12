شارك الفنان محمد هنيدي، جمهوره بالإعلان الأول لفيلمه الجديد "كينج سايز"، من خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وظهر "هنيدي"، خلال الإعلان وهو في دور شخصية مجسمة صغيرة جدا، تطاردها قطة سوداء، معلقا عليها: "توكلنا على الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز.. عن عقلة الإصبع يلا قولولي رأيكم".

توكلنا علي الله .. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز .. عن عقلة الأصبع

يلا قولولي رأيكوا pic.twitter.com/tai0HVJpVx — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) ١٢ يونيو ٢٠١٩

فيلم "كينج سايز" سيشرف على أعمال الجرافيكس الخاصة به شركات عالمية، وهو عمل من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج وليد صبري، الذي سبق أن تعاون مع هنيدي في مسلسل الكارتون "سوبر هنيدي"، وفيلم "يوم ما لوش لازمة".