قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه تم الانتهاء من إقامة مشروع "روضة السيدة زينب" تل العقارب سابقا، بالتنسيق بين محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء على المناطق العشوائية الخطرة.

وأضلف المحافظ أنه تم إقامة المشروع بالمنطقة العشوائية تل العقارب، والبالغ مساحتها 7 أفدنة تقريبا، والتي تم إزالتها بعد حصر السكان المقيمين بها واستضافتهم بمساكن بديلة بمدينة 6 أكتوبر، أو توفير بدل نقدي كإيجار شهري للسكن بمعرفتهم.

وقال إن مشروع "روضة السيدة" يضم 16 عمارة سكنية، بإجمالي 816 وحدة سكنية، و344 محل روعى في تصميمها أن تتناغم مع طبيعة منطقة السيدة زينب، وإعداد شوارع متسعة بها أماكن لانتظار السيارات، وتم الانتهاء من فرش جمع الوحدات بالكامل بالأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية.

وأضاف المحافظ أنة بدأ فعليا نقل السكان وتسكينهم، حيث تم الانتهاء من تسكين 29 أسرة، وجاري الانتهاء من نقل باقي السكان.

وأشار مصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد، إلى أنه سيتم الانتهاء من نقل كافة المستحقين إلى المشروع، وتسكينهم خلال شهر، سواء للمقمين بمدينة 6 أكتوبر، أو الحاصلين على بدل نقدي.