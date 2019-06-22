أوصى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط، بضرورة حسم إشكاليات عمال التشجير ومعلمي الحصة، وكذلك أوضاع الموظفين الذين يتبعون جهات مختلفة في الدولة.

وكان النائب سعيد طعيمة عضو مجلس النواب، تساءل خلال الجلسة العامة لآخذ الموافقة المبدئية على تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن العلاوة الدورية، حول أوضاع موظفي مرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية، وهل سيجري تطبيق هذه الزيادات عليهم، حيث إنهم تحت إشراف محافظة الغربية، ليسوا تابعين للحكومة قائلا: "مع كل سنة في إقرار العلاوة تحصل مشاكل معهم ومش بيحصلوا عليها".

وعقب عبد العال، قائلا: هذه الحالة ليست فريدة، وانما هناك العديد من الحالات التي يستوجب حسمها مثل عمال التشجير والذي يمثل كارثة حتى الآن كونها مشكلة كبيرة، وأيضا مدرسي الحصة.

ووجه عبد العال حديثه لوزير المالية الدكتور محمد معيط، حيث يتواجد لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد للعام المالي 2019_2020، قائلا: "ياريت وزير المالية والتخطيط يقعدوا مع بعض لأن ذلك يعد وضعا شاذا وتلاقي الموظف من دول مش عارف هو تبع إيه ..لا هو حكومة ولا هو قطاع خاص وهذا لابد من حسمه".