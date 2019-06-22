لقي مدرس مصرعه، وأصيب 3 سيدات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص واصطدامها بدراجة بخارية على طريق ميت الكرماء مركز طلخا.

وأخطر اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بالحادث، وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كوبري "جوجر" التابعة للمركز واصطدامها بموتوسيكل مما أدى إلى مصرع قائده ويدعى محمد أحمد 41 سنة مدرس، وإصابة كل من إيمان علي شعبان، 18 سنة، بكدمات وزكية شعبان جمعة، 60 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، ووفاء بكر محمد، 45 سنة بكسر بعظام الساعد الأيمن، ومقيمين جميعا بقرية ميت الكرماء التابعه للمركز.

ونقل الجثمان والمصابات إلى مستشفى المنصورة العام الجديد، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.