عبد العال عن المنظومة الضريبية: التقديرات الجزافية كارثة

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المشكلة الأساسية التي تواجهة منظومة الضرائب، ليس الثبات التشريعي وإنما كثرة المنازعات الضريبة والتقديرات الجزافية فهي "كارثة الكوارث".

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها عبد العال، في الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الموازنة العامة 2019/2020.

ومن جانبه رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة بدأت في وضع خطة لمواجهة هذه المشكلات من خلال إصدار قانون جديد لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوحيدها، ومن المقرر إقراره بمجلس الوزراء الأربعاء المقبل، علاوة على تفعيل منظومة ميكنة الإجراءات الضريبة بداية من شهر يوليو المقبل.

وأضاف معيط، أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفادي وصول المنازعات الضريبة للمحاكم ومحاولة حلها والوصول إلى تسوية لها بشكل مبكر.