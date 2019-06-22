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حارس أوغندا: كل شيء رائع في مصر

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الصحة: تقديم الخدمة العلاجية لـ101 حالة من مشجعي بطولة الأمم الأفريقية

الصحة: تقديم الخدمة العلاجية لـ101 حالة من مشجعي بطولة الأمم الأفريقية

مجلس "العلميين" يحرر محضرا ضد النقيب بتهمة التعدي على مقر النقابة

مجلس "العلميين" يحرر محضرا ضد النقيب بتهمة التعدي على مقر النقابة

عبد العال عن المنظومة الضريبية: التقديرات الجزافية كارثة

عبد العال عن المنظومة الضريبية: التقديرات الجزافية كارثة

رئيس"العربية للاستدامة" يشكر الرئيس والحكومة على افتتاح "أمم أفريقيا"

رئيس"العربية للاستدامة" يشكر الرئيس والحكومة على افتتاح "أمم أفريقيا"

لجنة المرأة بـ"المصرية اللبنانية": افتتاح أمم أفريقيا "أسطوري"

لجنة المرأة بـ"المصرية اللبنانية": افتتاح أمم أفريقيا "أسطوري"

الاثنين.. أولى لقاءات معسكر "قادة المستقبل" بجامعة القاهرة

الاثنين.. أولى لقاءات معسكر "قادة المستقبل" بجامعة القاهرة

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15 كلمة.. إزاي ترحب بجماهير كأس الأمم الأفريقية باللغة الساحلية

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12 معلومة عن أكرم إمام أوغلو.. تركي تحدى أردوغان في إسطنبول

محل ورد يبيع أعلام مصر وشارات التشجيع: "نشارك الناس فرحتهم بالبطولة"

محل ورد يبيع أعلام مصر وشارات التشجيع: "نشارك الناس فرحتهم بالبطولة"

بالمواعيد والقنوات الناقلة.. جدول مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

بالمواعيد والقنوات الناقلة.. جدول مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

الحلاقون يحاربون النظرة الدونية: حب مهنتك وافتخر بيها.. مش بس أكل عيش

الحلاقون يحاربون النظرة الدونية: حب مهنتك وافتخر بيها.. مش بس أكل عيش

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تجار «برقاش» يسيئون معاملة «الجِمال»: ضرب بالشوم وإصابات

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