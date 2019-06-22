راندا حافظ تطرح "نور الشمس" وتحتفل بها في كأس الأمم الأفريقية

طرحت أمس المطربة راندا حافظ أغنيتها الجديدة "نور الشمس" بالتعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

واحتفلت راندا أمس بالكليب أثناء حضورها مباراة افتتاح بطولة أفريقيا بين مصر وزيمبابوي، والتى انتهت بفوز منتخب مصر بهدف نظيف، ونشرت راندا أكثر من فيديو مباشر من استاد القاهرة الدولي بعد طرح الأغنية وهي تحتفل بفوز المنتخب، وظهرت بنفس القلادة التى ظهرت بالكليب وعليها صورة محمد صلاح، وحقق برومو الكليب أكثر من مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.

أغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع خالد عز، وأصدرتها "روتانا" عبر المتاجر الرقمية الكبرى وعلى قنوات روتانا.