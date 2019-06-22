قال مصدر حكومي إن عودة شركة "جلوفو" المتخصصة في توصيل الطلبات للمنازل، إلى العمل بالسوق المصرية مجددا، جاء نتيجة الإجراءات والقرارات التي اتخذها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عقب إخطار الجهاز لشركة "ديليفري هيرو" بالمخالفات التي شابت عملية الاتفاق فيما بينهم.

وكانت شركتا "جلوفو" و"ديليفري هيرو" اتفقتا على تقسيم الأسواق فيما بينهما، وهو ما اقتضى خروج الأولى من السوق المصرية، لكن الجهاز قال إن الاتفاق يضمن عدم منافسة شركة جلوفو للعلامات التجارية المملوكة لشركة "ديليفري هيرو" وهما "أطلب" و"كاريديج" في مصر، ويؤدي إلي إضعاف المنافسة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن"، أن الجهاز قام بالتصدي للاتفاق، في إطار آلياته القانونية، وآليات التعاون الدولي للجهاز مع أجهزة إنفاذ القانون ذات الصلة، لوقف محاولات شركة "ديليفري هيرو" تفضيل علاماتها التجارية اطلب وكاريدج، على النحو الذي يؤثر على حرية اختيار المستهلكين والسعي للسيطرة على السوق.

وأضاف أن تدخل الجهاز كان هدفه حماية عناصر الجذب الاستثماري والحوافز الابتكارية، وحمايتها من أن تتأثر بأية ممارسات مقيدة لحرية المنافسة باعتبارها حافز رئيسي للابتكار والتشغيل.